Τουρκία – Ιράν: Ενισχύουν δεσμούς με φόντο την κρίση στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, υποδεχόμενος σήμερα τον Ιρανό ομόλογό του, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος κάλεσε από την πλευρά του την τουρκική ηγεσία να διακόψει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

«Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας», είπε ο Ερντογάν, έχοντας στο πλευρό του τον Ραϊσί. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε, επίσης, να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για να μπει τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τις «απάνθρωπες επιθέσεις» εναντίον των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

“We attach importance to deepening our relations with Iran on the basis of mutual trust and shared interests” https://t.co/bQ5Sw41XvF pic.twitter.com/SRYKG72uUQ

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 24, 2024