Ιαπωνία: Το διαστημικό σκάφος SLIM προσσεληνώθηκε με πολύ μεγάλο βαθμό ακριβείας

Το μικρό ιαπωνικό διαστημικό σκάφος SLIM προσσεληνώθηκε το περασμένο Σάββατο σε απόσταση περίπου 55 μέτρων από το σημείο που είχε στόχο να προσσεληνωθεί, δηλαδή με υψηλό βαθμό ακριβείας, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (Jaxa).

Ο στόχος να προσσεληνωθεί το σκάφος αυτό σε ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο-στόχο, ενώ εν γένει οι προσσεληνώσεις γίνονται σε απόσταση χιλιομέτρων απ’ αυτό, συνεπώς επιτεύχθηκε.

Almost a week after carrying out a successful Lunar soft-landing and becoming the 5th nation to do so, #Japan 🇯🇵 #space agency @JAXA_en grants the first glimpse of its @SLIM_JAXA lander on the #moon

Image captured by a palm-sized robot SORA-Q, developed by Toymaker Takara Tomy pic.twitter.com/Vhd1MnPA8o

— Sidharth.M.P (@sdhrthmp) January 25, 2024