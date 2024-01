Βρετανία: Κατηγορείται ότι έριχνε Viagra στον καφέ των συναδέλφων της

Μια γυναίκα στη Βρετανία κατηγορείται ότι ανακάτευε αλεσμένα δισκία Viagra σε ένα βάζο καφέ, με σκοπό να δηλητηριάσει τους συναδέλφους της.

Ειδικότερα, η Κάρεν Μπιλ, 62 ετών, εργαζόμενη στην καθαριότητα στο Envirograf, ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει προϊόντα πυροπροστασίας στο Ντόβερ, βιντεοσκοπήθηκε να παραποιεί ένα βάζο με Nescafé.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, η κάμερα είχε τοποθετηθεί στον εργασιακό χώρο ύστερα από παράπονα που είχαν εκφραστεί για τον καφέ που ετοίμαζε η γυναίκα.

