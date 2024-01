Ταϊλάνδη: Συνελήφθη οδηγός που είχε βγάλει βόλτα το… λιονταράκι της

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε μια Ταϊλανδέζα για παράνομη κατοχή ενός μικρού λιονταριού, μετά την διακίνηση βίντεο στα social media που φαίνεται το λιονταράκι μέσα σε μια Bentley σε δρόμο τουριστικής πόλης.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το βίντεο, το οποίο είχε πάνω από 2,6 εκατομμύρια προβολές στο ίντερνετ. Σε αυτό φαινόταν ένα λιονταράκι μέσα σε μια λευκή Bentley που κυκλοφορούσε στους δρόμους της δημοφιλούς στους ταξιδιώτες πόλης Πατάγια.

Η Σαουανγκίτ Κοσουγκνέρν κατηγορείται ότι παραβίασε το νόμο για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους «έχοντας στην κατοχή της χωρίς άδεια ζώο προστατευόμενου είδους», διευκρινίζει η αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook.

«Την συλλάβαμε βάσει του νόμου περί προστασίας των άγριων ζώων του 2019», προσθέτει.

Βάσει του νόμου, στην Ταϊλανδέζα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 100.000 μπατ (περίπου 2.600 ευρώ) και ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Can’t believe just saw someone drive past in #Jomtien #Pattaya #Thailand with a lion in a white #Bentley convertible WTF 😱 pic.twitter.com/fqwscKki9K

— Logan (@PuddyHunter) January 21, 2024