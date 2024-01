Παράθυρο συμβιβασμού ανοίγει η Ουγγαρία προ των ευρωπαϊκών απειλών

Σχέδιο συμβιβασμού μεταξύ Βουδαπέστης και Βρυξελλών αναφορικά με το βέτο της Ουγγαρίας στην ενίσχυση της Ουκρανίας με 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει καταθέσει από το Σάββατο ουγγρικής κυβέρνησης, αναφέρουν κορυφαία στελέχη της.

Η διαλλακτικότερη στάση της Βουδαπέστης φαίνεται να οφείλεται στην πρόθεση της Ε.Ε. να μπλοκάρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Ουγγαρία αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν δεν άρει το βέτο του.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας Γιάνος Μπόκα δήλωσε ότι η Βουδαπέστη έχει στείλει σχέδιο συμβιβασμού στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το οποία η Ουγγαρία φέρεται πλέον να είναι ανοικτή στη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κιέβου με 50 δισ. Ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Βουδαπέστη θα επιτρέψει τη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού υπό τον όρον να μπορεί αργότερα να αποσύρει τη στήριξή της στη σχετική απόφαση, βάσει ειδικής ρήτρας που θα περιληφθεί σε αυτήν.

Παρά τη θέση αυτή, σημειώνει τη Δευτέρα σε ανάρτησή του ο στενός συνεργάτης του Βίκτορ Ορμπαν, Μπάλας Ορμπαν (δεν είναι συγγενείς) ότι οι Βρυξέλλες επιδίδονται σε εκβιασμό της Ουγγαρίας.

Brussels is using blackmail against Hungary like there’s no tomorrow, despite the fact that we have proposed a compromise.❌

As @FT reports: ‘@JanosBoka_HU said Budapest sent a new proposal to Brussels on Saturday, specifying it was now open to using the EU budget for the… pic.twitter.com/ftH8dCpohJ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) January 29, 2024