Ουγγαρία κατά Ε.Ε.: «Δεν θα ενδώσουμε στον εκβιασμό» για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Για «εκβιασμό» εκ μέρους της Ε.Ε. κάνει λόγο η Βουδαπέστη, αναφερόμενη στην πρόταση των Βρυξελλών για υπονόμευση της ουγγρικής οικονομίας της εάν δεν υποχωρήσει στις πιέσεις για να εγκρίνει το πακέτο ύψους 50 δισ. ευρώ για την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο που επικαλούνται οι Financial Times, οι Βρυξέλλες εξέτασαν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να σαμποτάρουν την οικονομία της Ουγγαρίας, εάν δεν άρει το βέτο της απέναντι στο πλάνο χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Το ουγγρικό νόμισμα σημείωσε πτώση της τάξεως του 0,7%, με την ισοτιμία να είναι 389 φιορίνια ανά ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε στις συναλλαγές το πρωί της Δευτέρας κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,35%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο.

«Η Ουγγαρία δεν θα ενδώσει στον εκβιασμό», δήλωσε χθες το βράδυ στην πλατφόρμα «Χ» ο Ούγγρος υπουργός για ζητήματα που αφορούν την Ε.Ε. Γιάνος Μπόκα. «Το έγγραφο που συντάχθηκε από γραφειοκράτες των Βρυξελλών απλώς επιβεβαιώνει αυτό που λέει η ουγγρική κυβέρνηση εδώ και καιρό: η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ε.Ε. χρησιμοποιείται [ως μέσο] πολιτικού εκβιασμού».

