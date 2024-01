Η απλή ερώτηση του Ελμο που αποκάλυψε μια θλιβερή πραγματικότητα

Την τελευταία Δευτέρα του πρώτου μήνα του νέου έτους, ο Ελμο απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους έκανε μια απλή ερώτηση. «Πώς τα πάτε όλοι σας;» ρώτησε ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του Σουσάμι Ανοιξε (Sesame Street).

Οι απαντήσεις, ωστόσο, δεν ήταν αυτές που θα έλεγε κανείς αναμενόμενες και, μάλιστα, σε φανταστικό χαρακτήρα…

Elmo is just checking in! How is everybody doing?

«Αντιστέκομαι στην παρόρμηση να πω στον Ελμο ότι είμαι κάπως θλιμμένη», έγραψε η ηθοποιός Rachel Zegler.

Αλλοι, ωστόσο, δεν έδειξαν την ίδια αντίσταση. Διάσημοι, μέσα ενημέρωσης, οργανισμοί, εταιρείες και ασφαλώς απλοί χρήστες του Διαδικτύου αποκάλυψαν στον Ελμο τους φόβους, την απελπισία, τη ματαιότητα και την εξάντληση, μιλώντας για κατάθλιψη, εργασιακά αδιέξοδα και απολύσεις, για τον πόλεμο στη Γάζα, που φαίνεται να λαμβάνει περιφερειακές διαστάσεις, ακόμη και για ποδοσφαιρικές ήττες και απογοητεύσεις.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, η ανάρτηση του κόκκινου Ελμο στο Χ είχε πάνω από 110 εκατ. views.

«Υπήρξαμε και καλύτερα, Ελμο», έγραψε η Detroit Free Press, για την ήττα των Detroit Lions από τους San Francisco 49ers, που τους στέρησε την παρουσία τους στο Super Bowl.

Παρότι δεν έλειπαν η αισιοδοξία, οι αστεϊσμοί και τα πειράγματα στις απαντήσεις, ο γενικός τόνος αντανακλούσε μια αίσθηση απελπισίας που φαίνεται να είναι κοινή μεταξύ των χρηστών.

«Ευχαριστούμε @Elmo που μας υπενθύμισες να σταματήσουμε και να ασχοληθούμε μια στιγμή με το πώς νιώθουμε» έγραψε, μετά από εκατομμύρια views της ανάρτησης, o επίσημος λογαριασμός του Sesame Street, ποστάροντας το link του τηλεοπτικού προγράμματος για την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία.

Thank you, @Elmo, for checking in with a reminder for us to pause and take a mindful moment to focus on how we’re feeling. For #EmotionalWellbeing resources and more, visit @SesameWorkshop:https://t.co/sNuUmq73i5 https://t.co/CkooNXI11L

— Sesame Street (@sesamestreet) January 29, 2024