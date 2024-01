«Ομηρος» των Χούθι πλοίο με 16.000 ζώα – Στα ανοιχτά της Αυστραλίας επί 26 ημέρες σε συνθήκες καύσωνα

Ενα πλοίο που μεταφέρει περίπου 14.000 πρόβατα και 2.000 βοοειδή έχει εγκαταλειφθεί αβοήθητο στα ανοιχτά των αυστραλιανών ακτών σε συνθήκες αποπνικτικής ζέστης, αφού υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για την υγεία των ζώων.

Το πλοίο απέπλευσε από την Αυστραλία στις 5 Ιανουαρίου με προορισμό το Ισραήλ, όπου επρόκειτο να ξεφορτώσει τα ζώα, αλλά άλλαξε την πορεία πλεύσης του στα μέσα Ιανουαρίου εξαιτίας της απειλής από τις επιθέσεις των Χούθι, της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης της Υεμένης, προτού κληθεί από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει εκεί απ’ όπου αναχώρησε.

Τα ζώα βρίσκονται τώρα σε κατάσταση αναμονής και πιθανόν να αποβιβαστούν στην Αυστραλία, όπου οι κανονισμοί βιοασφαλείας απαιτούν να μπουν σε καραντίνα, διαφορετικά θα πρέπει να κάνουν και πάλι με το πλοίο ένα ταξίδι που θα διαρκέσει ένα μήνα με προορισμό το Ισραήλ, αλλά γύρω από την Αφρική, για να αποφευχθεί η Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και αξιωματούχοι της βιομηχανίας.

It’s predicted to be 36°C in Fremantle today.

40°C tomorrow.

For thousands of animals still trapped inside the MV Bahijah, now sitting off the coast of WA, weeks of stress, heat and waste build-up must be unbearable.

Can you guess what the live export industry’s ‘solution’ is? pic.twitter.com/SmMsnUZg3S

— Animals Australia (@AnimalsAus) January 30, 2024