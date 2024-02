Λονδίνο: Εννέα τραυματίες σε περιστατικό με «καυστική ουσία» (βίντεο)

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν χθες, Τετάρτη, σε περιστατικό με «καυστική ουσία» στο Κλάπαμ, στο νότιο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Τρία θύματα – μια γυναίκα και τα δύο μικρά παιδιά της – διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι άλλοι τρεις άνθρωποι – όλοι ενήλικες – διακομίσθηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο.

Sky News has obtained footage of some of the incident involving a ‘corrosive substance’ thrown in Clapham, south London.

Sky News’ @Shamaan_SkyNews describes the video.https://t.co/t4KngYDXwp

— Sky News (@SkyNews) February 1, 2024