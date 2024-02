Δύο νεκροί και τουλάχιστον 222 τραυματίες από έκρηξη στο Ναϊρόμπι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 222 τραυματίστηκαν από τεράστια έκρηξη αερίου στην πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι.

Φορτηγό που μετέφερε αέριο εξερράγη στην περιοχή Εμπακάσι. «Δημιουργήθηκε τεράστια μπάλα φωτιάς», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

UPDATE: Red Cross says nearly 300 people injured in Nairobi explosion. At least 2 killed https://t.co/7wXl5fvYAH

— BNO News (@BNONews) February 2, 2024