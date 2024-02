Φλόριντα: Πολύνεκρη συντριβή μονοκινητήριου αεροπλάνου σε αστική περιοχή (βίντεο)

Αγνωστος αριθμός ανθρώπων βρήκε τον θάνατο χθες, την Πέμπτη, όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη και κατεδάφισε ένα τροχόσπιτο στο Κλιργουότερ της Φλόριντα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο από το τμήμα πυροσβεστικής και Διάσωσης του Κλιργουότερ έδειξαν φλόγες και καπνό από το κατεστραμμένο σπίτι.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε αρκετούς θανάτους τόσο από το αεροσκάφος όσο και μέσα» από το τροχόσπιτο στο οποίο συνετρίβη το αεροσκάφος, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Κλιργουότερ, Σκοτ Ελερς, αργά την Πέμπτη. Δεν έδωσε τον ακριβή αριθμό των θανάτων.

Ο πιλότος είχε δώσει σήμα κινδύνου (Mayday), είπε ο κ. Ελερς νωρίτερα.

Το αεροσκάφος, ένα μονοκινητήριο Beechcraft Bonanza V35, συνετρίβη στην κατοικημένη περιοχή αφού ο πιλότος ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, σύμφωνα με το CNN.

