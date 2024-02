Κριμαία: Το ουκρανικό ναυτικό επιβεβαιώνει τη βύθιση ρωσικού πολεμικού σκάφους (βίντεο)

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν περί βύθισης ρωσικού πολεμικού πλοίου ανοικτά της Κριμαίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό αναφέρει την επιτυχή επίθεση σε βάρος του σκάφους «Ιβανόβετς» στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για πολεμικό που έφερε τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους.

In other news, Ukraine sank another Russian warship last night. pic.twitter.com/yG0uD48Ean

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2024