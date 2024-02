Καναδάς: Ρακούν «προκάλεσε» εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο Τορόντο

Το «ενδιαφέρον» ενός ρακούν για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Τορόντο προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας φανάρια στους δρόμους αλλά και να εγκλωβιστούν πολίτες σε ασανσέρ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εταιρεία Hydro One, τα συνεργεία που ερευνούσαν την αιτία της διακοπής ρεύματος, διαπίστωσαν ότι το νυκτόβιο θηλαστικό ήρθε σε επαφή με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ενός σταθμού, στο κέντρο του Τορόντο. Δεν είναι σαφές εάν το ρακούν επέζησε.

UPDATE: Crews have determined that a raccoon made contact with our equipment at a downtown Toronto station. We’re in the process of working with @torontohydro to restore power. We appreciate everyone’s patience. pic.twitter.com/zh6IItN0Tq

— Hydro One (@HydroOne) February 2, 2024