Ιράν: Προειδοποίηση στις ΗΠΑ για τα «πλωτά οπλοστάσια»

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απηύθυνε η Τεχεράνη, αναφορικά με ενδεχόμενη στοχοποίηση δύο φορτηγών πλοίων της στη Μέση Ανατολή, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμεύουν ως βάσεις για την προώθηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η προειδοποίηση έρχεται αμέσως μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις κατά των μαχητών Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Associated Press, η αναφορά στα πλοία Behshad και Saviz σηματοδοτεί την ανησυχία του Ιράν για τα στρατιωτικά πλήγματα των τελευταίων ημερών σε Ιράκ, Συρία και Υεμένη.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν.

Τα πλοία Behshad και Saviz φαίνεται να ανήκουν σε μια εταιρεία με έδρα την Τεχεράνη, στην οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί βιτρίνα της κρατικής Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Το Saviz και αργότερα το Behshad, έπλεαν για χρόνια στην Ερυθρά Θάλασσα, εγείροντας υποψίες ότι χρησιμεύουν σε δραστηριότητες κατασκοπείας, για λογαριασμό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Το 2017, η Σαουδική Αραβία περιέγραψε το Saviz ως βάση και σημείο μεταφοράς όπλων. Πλάνα που είχαν προβληθεί τότε από ΜΜΕ της χώρας, έδειχναν το σκάφος οπλισμένο με κάτι που έμοιαζε με «καμουφλαρισμένο» πολυβόλο, τοποθετημένο στο κατάστρωμα.

Στο βίντεο που δόθηκε την Κυριακή στη δημοσιότητα από ιρανικό στρατό τα πλοία περιγράφονται για πρώτη φορά ως «πλωτά οπλοστάσια».

Ειδικότερα, το Behshad αναφέρεται ότι συνδράμει σε μια ιρανική αποστολή για την «αντιμετώπιση της πειρατείας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν».

Iran’s Artesh (army) released a video (with english dub) on the MV Behshad & Saviz, emphasizing their role as floating armouries, used as depots for supplying activities and strategic support to Iranian vessels & patrol regional waters for over a decade.

The video rejects… pic.twitter.com/A5Kvk2dpSe

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) February 4, 2024