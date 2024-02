Τα Οσκαρ του πορνό: Ενα premium event με λάμψη, αστέρες και στίγμα

Νταν, νταν, νταν. Ο ήχος από ένα καμπανάκι ακούγεται επί τέσσερις ώρες ανά 5 με 6 δευτερόλεπτα. Κάνω στην άκρη το βελούδινο πορφυρό σχοινί που βρίσκεται μπροστά μου και προσπερνώ τη μαύρη κουρτίνα για να ψάξω από πού έρχεται.

Είμαι κλεισμένη στον πριβέ χώρο όπου επιλεγμένοι δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συνεντεύξεις από τα πιο σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας ερωτικού κινηματογράφου. Ετσι δεν έχω δει ότι τόση ώρα στη διπλανή αίθουσα μία τεράστια ουρά φτάνει εξωτερικά του κτιρίου.

Ο ήχος έρχεται από μία καλοσυνάτη κυρία που κάθεται στη μέση του τεράστιου σε μήκος φωτογραφικού backdrop. Με τον χτύπο αυτόν καθοδηγεί όσα άτομα είναι στην ουρά να αλλάξουν θέση ώστε σταδιακά να φωτογραφηθούν από όλα τα πρακτορεία και τα ειδησεογραφικά Μέσα που έχουν στηθεί στο κόκκινο χαλί των AVN Awards, των γνωστών ως Οσκαρ της ερωτικής βιομηχανίας κινηματογράφου που διεξάγονται κάθε χρόνο στο.

Οι ηθοποιοί περιμένουν υπομονετικά την σειρά τους για να φωτογραφηθούν στο κόκκινο χαλί των AVN Awards

«Τέσσερις ώρες στην ουρά για μία θέση στη βιομηχανία του σεξ». Αυτός θα ήταν ο εναλλακτικός τίτλος που θα έδινε κάποιος βλέποντας εκατοντάδες άτομα τα οποία πρωταγωνιστούν σε ταινίες ενηλίκων να έχουν φτάσει από κάθε μεριά του πλανήτη και να περιμένουν στωικά να φωτογραφηθούν στο κόκκινο χαλί της 41ης τελετής.

Λίγες ώρες μακριά από το Λος Αντζελες, εκεί όπου κάθε χρόνο διεξάγεται η απονομή των Οσκαρ, η μεγαλύτερη διοργάνωση της ερωτικής βιομηχανίας ταινιών έχει επιλέξει για φέτος το 5.000 θέσεων Resorts World Theatre στην καρδιά του Λας Βέγκας. Η βραδιά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε επισημότητα, επαγγελματισμό και πολυτέλεια. Αυτά που τη διαφοροποιούν είναι το στίγμα και η αποδοχή.

Από μια μικρή εταιρική εκδήλωση, παγκοσμίου φήμης υπερθέαμα

«Τα AVNs ξεκίνησαν το 1983 από τον ιδρυτή Paul Fishbein. Φέτος είναι η 41η ετήσια απονομή των βραβείων, τα οποία μεγάλωσαν και μετατράπηκαν από μια μικρή εταιρική εκδήλωση σε ένα παγκοσμίου φήμης υπερθέαμα το οποίο αναμεταδίδεται ζωντανά σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο», σημειώνει ο Dan Miller, Editor-in-Chief στο AVN Media Network. Σημειώνει πως για αρκετά χρόνια, τα AVNs ήταν μια «κλειστή» υπόθεση με λιγότερους από 500 παρευρισκόμενους.

Πλέον, τα βραβεία AVN έχουν ενσωματωθεί στην ποπ κουλτούρα ως το σύμβολο και ως η κορωνίδα του πορνό. Είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο

«Υπήρχαν πολύ λιγότερες κατηγορίες βραβείων γιατί άλλωστε υπήρχαν πολύ λιγότερες ταινίες ενηλίκων τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ηταν μια εντελώς διαφορετική εποχή. Πλέον, τα βραβεία AVN έχουν ενσωματωθεί στην ποπ κουλτούρα ως το σύμβολο και ως η κορωνίδα του πορνό. Είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο πλέον, Media από διάφορες χώρες καλύπτουν το σόου και τα AVN είναι ο πιο εμβληματικός θεσμός της ερωτικής βιομηχανίας. Σήμερα έχουν συχνή παρουσία στα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και θεωρούνται ευρέως ως το πιο διάσημο βραβείο στην πολλών δισεκατομμυρίων βιομηχανία ενηλίκων», λέει ο Miller.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Το να επιχειρήσεις να καλύψεις τη βιομηχανία του σεξ αποστασιοποιημένα όπως κάθε άλλο ρεπορτάζ χωρίς συστολή ή ταμπού είναι μία πρόκληση. Αν αναλογιστούμε όμως ότι οι ταινίες ενηλίκων διαμορφώνουν τη σεξουαλική κουλτούρα και αποτελούν μορφή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για τους νέους, καθώς πολλά παιδιά μαθαίνουν για το σεξ όχι από τους γονείς, το σχολείο ή κάποιο επιστημονικό βιβλίο, αλλά από τα sites ερωτικού περιεχομένου, τότε αξίζει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

Οι πρωταγωνιστές του ερωτικού κινηματογράφου σε αντίθεση με άλλους σταρ ήταν προσιτοί, αναζητούσαν τις κάμερες για δηλώσεις και ήταν ευγνώμονες προς τα Media

Τις περισσότερες φορές η προσέγγιση του ερωτικού κινηματογράφου εμπεριέχει τη στηλίτευση των εμπλεκομένων και στις δύο πλευρές: και όσων τον παράγουν και όσων τον καταναλώνουν. Ειδικά οι πρώτοι αντιμετωπίζονται με στίγμα, ενώ οι δεύτεροι, ειδικά αν είναι γυναίκες ενοχοποιούνται, καθώς οι άντρες πολλές φορές περνάνε κάτω από τα ραντάρ της κριτικής, εάν δεν επιβραβεύονται. Φυσικά, υπάρχει και η εποικοδομητική κριτική που αναδεικνύει ζητήματα όπως η αναπαραγωγή στερεοτύπων, οι εργασιακές συνθήκες και η συναίνεση.

Η Mireille Miller-Young, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φεμινιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2013, είχε γράψει στους New York Times πως «η πορνογραφία μπορεί να ενδυναμώσει τις γυναίκες στην οθόνη». Οπως υπογράμιζε η Miller-Young, σύμφωνα με τη δημοφιλή ρητορική, η πορνογραφία είναι βίαιη, εξευτελιστική και επιβλαβής για τις γυναίκες πρωταγωνίστριες.

Γυναίκες που πριν εργάζονταν στο λιανικό εμπόριο ή στη νοσηλευτική διαπίστωσαν ότι η πορνογραφία τους προσέφερε μεγαλύτερο έλεγχο της εργασίας τους και, παραδόξως, τις αντιμετώπιζε με περισσότερη ανθρωπιά

Ως ερευνήτρια της βιομηχανίας πορνό όμως, η ίδια διαπίστωσε ένα πολύ πιο σύνθετο αποτύπωμα της πορνογραφίας στη ζωή των γυναικών σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται από τους ακτιβιστές κατά του πορνό. Από την έρευνά της μεταξύ άλλων προκύπτει ότι οι γυναίκες εισέρχονται στη βιομηχανία πορνογραφίας επειδή είναι ενθουσιασμένες με τις δυνατότητες που προσφέρει: επικερδή, ευέλικτη και ανεξάρτητη εργασία. Οπως γράφει: «Γυναίκες που προηγουμένως εργάζονταν στο λιανικό εμπόριο ή στη νοσηλευτική διαπίστωσαν ότι η πορνογραφία τους προσέφερε μεγαλύτερο έλεγχο της εργασίας τους και, παραδόξως, τις αντιμετώπιζε με περισσότερη ανθρωπιά. (…) Αλλες δίνουν έμφαση στις δημιουργικές πτυχές της πορνογραφίας τονίζοντας ότι τους επιτρέπει να αυξήσουν την οικονομική κινητικότητα, ενώ παράλληλα κάνουν μια τολμηρή δήλωση για τη γυναικεία ευχαρίστηση».

Χειραφέτηση και τεχνολογία

Η οπτική της Miller-Young ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια των AVN. Εκτός από τα βραβεία και το κόκκινο χαλί, και στην τετραήμερη έκθεση που είχε προηγηθεί το κλίμα ήταν ανάλογο. Στα περίπτερα συναντούσες επαγγελματίες του χώρου: από προμηθευτές για σεξουαλικά βοηθήματα και εμπνευστές επιτραπέζιων για ενήλικες, μέχρι δεκάδες διάσημα brands παραγωγής ή διανομής ταινιών, όπως το PornHub και το Brazzers.

Στην expo περίπτερα των διάσημων brands παραγωγής ή διανομής ταινιών, όπως το PornHub και το Brazzers.

Στην expo ήταν έκδηλη και η επιρροή του OnlyFans στη βιομηχανία με την ολοένα αυξανόμενη τάση των πορνοστάρ να παράγουν περιεχόμενο χωρίς μεσάζοντες. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, παρ’ όλο που δεν παράγει πορνογραφικό περιεχόμενο, απόλυτη βασίλισσα έχει αναδειχθεί η Iggy Azalea, η Αυστραλή ράπερ που σύμφωνα με διεθνή Μέσα, το 2023 η πλατφόρμα της απέφερε κέρδη 48 εκατομμύρια δολάρια. Η Iggy Azalea ήταν ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες των AVN, ως κεντρική performer, καλεσμένη να τραγουδήσει στα φετινά βραβεία.

Η Iggy Azalea, η Αυστραλή ράπερ ήταν ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες των AVN, ως κεντρική performer, καλεσμένη να τραγουδήσει στα φετινά βραβεία. ΑP (Φωτο αρχείου)

Στον λίγο χρόνο που είχα μαζί της, πέρα από την αγάπη της για την Ελλάδα, μου είπε και για την εμπειρία της στο Onlyfans: «Για μένα το OnlyFans είναι μία πλατφόρμα που πάνω από όλα μου αρέσει. Ευχαριστιέμαι να μιλάω με τους φαν μου, να μοιράζομαι στιγμές, πρόβες, τη δουλειά μου. Σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα και νιώθω ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στα AVN ύστερα από καιρό που έχω να βγω στη σκηνή».

Από την Ελλάδα στο αμερικανικό όνειρο

Αφορμή για το ταξίδι στο Λας Βέγκας στάθηκαν οι πέντε υποψηφιότητες της Ελλάδας στα AVN Awards με τη SugarbabesTV, την εταιρεία παραγωγής της Ιννας Ιννάκι και του Τεό, του διάσημου ζευγαριού ηθοποιών και παραγωγών ταινιών ενηλίκων. Πρόσφατα απέκτησαν παιδί και λόγω των γονεϊκών τους υποχρεώσεων δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο Λας Βέγκας για να πάρουν και από κοντά τα εύσημα για την Barbie, την ενήλικη εκδοχή της ταινίας που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι με πρωταγωνιστές την Christy White και τον Sakis Dermatis. Ο τελευταίος βρέθηκε στα AVN Awards, έζησε όλη την εμπειρία και την αγωνία του αποτελέσματος. Ο Sakis Dermatis ήταν ο εμπνευστής της ταινίας που οδήγησε την ομάδα στα «Οσκαρ» αλλά και ο μοναδικός Ελληνας performer που βρέθηκε φέτος στα βραβεία. «Ηρθα να εκπροσωπήσω τη χώρα για το καλύτερο αποτέλεσμα», λέει όταν τον συναντώ.

Ο Sakis Dermatis πρωταγωνιστής στην Barbie, μία από τις υποψηφιότητες της Ελλάδας στα AVN.

Ο Τεό πάντα πίστευε πως η Christy White είναι η μόνη που θα μπορούσε να κάνει την Barbie. «Το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά ο Sakis Dermatis μας πρότεινε να κάνουμε ταινία την περίοδο που θα έβγαινε και η Barbie στα σινεμά. Εκείνος πήρε τον ρόλο του Ken, γράφτηκε το σενάριο, γυρίστηκε η ταινία, και τα παιδιά μπήκαν στους ρόλους τους σαν να ήταν γεννημένοι για αυτό το έργο. Στη SugarbabesTV είμαστε πολύ περήφανοι που από το 2019, την πρώτη χρονιά που στείλαμε ταινία στα AVN, έχουμε κάθε χρόνο παρουσία με υποψηφιότητες» λέει.

Για τη SugarbabesTV έχει μεγάλη σημασία μία ταινία που έχει γυριστεί στην Ελλάδα να φτάνει να αναμετριέται με τα μεγαθήρια της παγκόσμιας βιομηχανίας, καθώς τα μπάτζετ των εταιρειών στο εξωτερικό δεν συγκρίνονται σε σχέση με τα ελληνικά: «Η Barbie στοίχισε λίγο περισσότερο από 8.500 ευρώ. Χρειάζονται κοστούμια, κάμερες, φωτογράφοι, μακιγιάζ, ενοικίαση χώρων, μισθοί ηθοποιών, props που κάποια είναι πολύ ακριβά, μοντάζ, εξώφυλλα, αναλώσιμα και φαγητά για όλη την ομάδα. Τα budget που έχουν οι υποψήφιες ταινίες στα AVN είναι μη συγκρίσιμα», λέει η Ιννα. Ομως αυτό φαίνεται ότι δεν τους εμπόδισε από το να έχουν μεγάλη απήχηση: «Η επισκεψιμότητα στο site είναι 500.000 έως 1.200.000 επισκέπτες τον μήνα αναλόγως την περίοδο. Οταν όμως βγάλαμε την Barbie είχαμε πάνω από 12.000.000 επισκέπτες τον μήνα με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να αγοράσουμε και άλλον server για να μην πέσει το site».

H πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Angela White υπογράφει αυτόγραφα

«Η Ελλάδα παράγει σταθερά πολύ ανταγωνιστικές ταινίες»

«Η Ελλάδα παράγει σταθερά πολύ ανταγωνιστικές ταινίες τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια. Εχουμε εντυπωσιαστεί από την ποιότητα του περιεχομένου που παράγεται στη χώρα σας. Για παράδειγμα, φέτος η “Barbie in the Porn World” από το SugarBabesTV ήταν φιναλίστ στην κατηγορία Best Featurette – μία από τις πιο ανταγωνιστικές μας κατηγορίες», σημειώνει ο Dan Miller και εξηγεί πώς επιλέγονται οι ταινίες:

«Η διαδικασία επιλογής μιας υποψηφιότητας διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες και ξεκινά αργά το καλοκαίρι με μία pre-nomination περίοδο. Η περίοδος αυτή επιτρέπει σε αναγνωρισμένα μέλη της βιομηχανίας να προτείνουν το έργο που θεωρούν ως το καλύτερο της προηγούμενης χρονιάς. Στη συνέχεια, μία επιτροπή, από προσωπικό του AVN και επιλεγμένους επαγγελματίες του χώρου, επιλέγουν τις pre-nomination και τις τελικές υποψηφιότητες που ανακοινώνουμε στα μέσα Νοεμβρίου». Οπως εξηγεί ο Miller, κάθε επαγγελματίας, μέλος της βιομηχανίας, μπορεί να υποβάλει την ταινία του χωρίς κόστος, καθώς δεν υπάρχουν εθνικές επιτροπές που προτείνουν ταινίες από κάθε χώρα. Οι τελικοί νικητές επιλέγονται από την κριτική επιτροπή σε περισσότερες από 120 κατηγορίες. Υπάρχουν και 24 βραβεία κοινού και νικητές είναι οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους.

The show must go on

Το show αρχίζει. Οσοι έχουν εξασφαλίσει ένα εισιτήριο που κυμαίνεται μεταξύ 168-550 δολαρίων βλέπουν τα μεγάλα αστέρια της βιομηχανίας να ανεβαίνουν στη σκηνή και να παραλαμβάνουν το χρυσό αγαλματίδιο –με το αγκαλιασμένο ζευγάρι– που θυμίζει αυτό των Οσκαρ. Αποθεώνουν την Iggy Azalea και ανανεώνουν το ραντεβού τους για του χρόνου. Τελικά δεν ακούν κάποιο ελληνικό όνομα να βραβεύεται. Στο privé party που ακολουθεί, η πρόποση είναι η Ελλάδα του χρόνου να βρεθεί στην κορυφή. «Του χρόνου θα είμαι εκεί και θα γυρίσω με το βραβείο», υπόσχεται η Christy White που ενσάρκωσε την Barbie, κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης που έχουμε για να μάθω πώς νιώθει με το αποτέλεσμα. «Με τέτοιο ανταγωνισμό είναι τεράστια επιτυχία και μόνο που βρεθήκαμε υποψήφιοι», λέει και ύστερα από τέσσερις ημέρες στην καρδιά της βιομηχανίας ερωτικού κινηματογράφου, έρχομαι να την επιβεβαιώσω.