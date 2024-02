Μόσχα: Η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ προξενεί κίνδυνο ακούσιου επεισοδίου

Η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα η άσκηση Steadfast Defender 2024, αυξάνει τον κίνδυνο ακούσιων στρατιωτικών επεισοδίων, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

«Η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στα γιγάντια πεδία ασκήσεων αυξάνει τον κίνδυνο ακούσιων στρατιωτικών επεισοδίων, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό», είπε ο υπ’ αριθμόν 2 Ρώσος διπλωμάτης.

«Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την αξιόπιστη διασφάλιση των συμφερόντων ασφαλείας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Γκρούσκο, αυτές οι ασκήσεις στοχεύουν στην επίδειξη της δύναμης της συμμαχίας και «αποτελούν μέρος ενός υβριδικού πολέμου εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η άσκηση Steadfast Defender 2024 του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο στην Ευρώπη. Σε αυτή θα λάβει μέρος στρατιωτικό προσωπικό 90.000 από τις 31 χώρες της συμμαχίας και τη Σουηδία, που έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στον οργανισμό.

Exercise #SteadfastDefender24 will be the largest NATO exercise in decades, with 90,000 forces from all 31 Allies and Sweden.

It will demonstrate our transatlantic unity, strength, and ability to deploy forces rapidly, across thousands of kilometres, in any conditions pic.twitter.com/S0maGowj9A

