Ολοκληρώθηκε η ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την υποψηφιότητα Τραμπ

Την υπεράσπιστη του Τραμπ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει αναλάβει ένας – πολιτικά συντηρητικός – δικηγόρος, ο 47χρονος Τζόναθαν Μίτσελ από το Τέξας, ο οποίος είχε στο παρελθόν πρωταγωνιστήσει σε υποθέσεις ποινικοποίησης των αμβλώσεων.

One of the lawyers arguing at SCOTUS that Trump shouldn't be removed from the Colorado ballot under the insurrection clause is Jonathan Mitchell, the guy who cooked up the Texas bounty hunter abortion law, SB8 pic.twitter.com/q7pLWHAoBX