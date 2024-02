Ο Μπάιντεν διαβεβαιώνει πως η μνήμη του είναι μια χαρά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του χθες, Πέμπτη, το βράδυ (σ.σ. 19.45 ώρα ανατολικής ακτής· 02.45 ώρα Ελλάδας), τόνισε πως τα σχόλια του ειδικού εισαγγελέα για τη μνήμη του είναι λαθεμένα, ενώ αρνήθηκε πως διατήρησε εσκεμμένα διαβαθμισμένα έγγραφα στην κατοχή του.

“My memory is fine,” President Biden tells reporters in a surprise last-minute press conference following a special counsel report that raised questions about his mental fitness. pic.twitter.com/oq1PBaO5Fb

— Last Call (@LastCallCNBC) February 9, 2024