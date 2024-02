Χόλιγουντ: Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας για τον Μαρκ Ράφαλο (βίντεο)

O Μαρκ Ράφαλο τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Λος Αντζελες.

Με παρουσία πολλών φίλων, συναδέλφων και της οικογένειάς του, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Οσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε το δικό του αστέρι με τον αριθμό 2.772 στον διάσημο δρόμο.

Σύμφωνα με το People, στο πλευρό του βρέθηκε ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ (Kevin Feige) και οι Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan), Λίλι Ράινχαρτ (Lili Reinhart), Τζος Γουίντον (Joss Whedon), Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) και Τίμοθι Μακνίλ (Timothy McNeil).

#MarkRuffalo‘s reaction to getting his star is just like heaven. 🥹❤️ #WalkofFame pic.twitter.com/MxPrTcH0Uq

— E! News (@enews) February 8, 2024