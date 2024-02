Βαντίμ Κράσικοφ: Ποιος είναι ο Ρώσος εκτελεστής που θέλει να απελευθερώσει ο Πούτιν

Πολυαναμενόμενη, πολύωρη και αμφιλεγόμενη, η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον έγινε πρώτο θέμα διεθνώς χωρίς όμως να δώσει σημαντικές νέες ειδήσεις.

«Για τα μεγάλα ζητήματα, ο Πούτιν δεν είπε τίποτα νέο», σημειώνει στη σχετική ανάλυσή του ο ιστοχώρος Gzero. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν είπε, για παράδειγμα, εάν θα αποδεχόταν μια ειρήνευση στην Ουκρανία με βάση τα εδάφη που κατέχουν σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ και, σε γενικές γραμμές, δεν είπε τίποτα το οποίο δεν έχει αναφέρει στο παρελθόν.

Οταν ρωτήθηκε ωστόσο για την υπόθεση του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Εβαν Γκερσκόβιτς, ο οποίος συνελήφθη την άνοιξη του 2023 και έκτοτε κρατείται στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ρωσική πλευρά θα μπορούσε να ανταλλάξει τον Γκερσκόβιτς με «ένα άτομο το οποίο, λόγω πατριωτικών συναισθημάτων, εξολόθρευσε έναν ληστή σε μια από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατά τη διάρκεια των γεγονότων στον Καύκασο».

Ο Πούτιν δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιον με τον οποίο η Μόσχα θα μπορούσε να ανταλλάξει τον Γκερσκόβιτς. Τα διεθνή ΜΜΕ «είδαν» ωστόσο, πίσω από τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, τον Βαντίμ Κράσικοφ ο οποίος κρατείται στη Γερμανία.

Probably the only vaguely interesting thing in the Putin interview was Putin making a fairly explicit connection between the release of US journalist Evan Gershkovich in exchange for the release of the Berlin Bicycle Assassin Vadim Krasikovhttps://t.co/xzaJbsTX12

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 9, 2024