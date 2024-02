Η «Σπάρτη της Αρκτικής»: Η φινλανδική κωμόπολη που φέρνει τις ΗΠΑ στα σύνορα με τη Ρωσία

Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 32 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα και φιλοξενεί μια στρατιωτική βάση στην οποία μπορούν πλέον, έπειτα από την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν αμερικανικά στρατεύματα.

Η φινλανδική συνοριοφυλακή διατηρεί εδώ και χρόνια τη δική της βάση στην κωμόπολη Ιβαλό της Λαπωνίας, σε απόσταση μόλις 32 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία. Για αυτήν την απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Φινλανδίας, όσα γράφονταν μέχρι πρότινος στα διεθνή ΜΜΕ ήταν κυρίως ταξιδιωτικού τύπου.

While Finland is counterbalancing Moscow’s superiority in the high north, the enhanced NATO military presence comes with a trade-off: increased exposure to Russian threats. https://t.co/oc80WKl4wI

