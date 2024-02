Ενα υποθαλάσσιο τείχος ηλικίας 10.000 ετών στη Βαλτική, «ίσως η αρχαιότερη μεγα-υποδομή» στην Ευρώπη

Ενα τείχος από την Εποχή του Λίθου που ανακαλύφθηκε υποθαλάσσια, ανοιχτά των γερμανικών ακτών της Βαλτικής Θάλασσας, ίσως είναι η αρχαιότερη γνωστή «μεγα-υποδομή» που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο στην Ευρώπη, σύμφωνα με ερευνητές.

Το τείχος, μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου στον πυθμένα του Κόλπου του Μεκλεμβούργου, εντοπίστηκε τυχαία από επιστήμονες κατά τη διάρκεια φοιτητικής εκδρομής, οπότε και οι επιστήμονες έκαναν χρήση συστήματος σόναρ πολλαπλών ακτίνων από ερευνητικό σκάφος.

Η πιο σχολαστική εξέταση της υποδομής, που ονομάστηκε Blinkerwall, αποκάλυψε περίπου 1.400 μικρότερες πέτρες που φαίνεται να είχαν τοποθετηθεί για να συνδέσουν σχεδόν 300 μεγαλύτερους ογκόλιθους, πολλοί από τους οποίους ήταν πολύ βαριοί για να μετακινηθούν από ανθρώπους.

To βυθισμένο αυτό τείχος, που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «συγκλονιστική ανακάλυψη» και βρίσκεται σε βάθος 21 μέτρων, πιστεύεται πως είχε κατασκευαστεί πριν από 10.000 χρόνια σε στεριά, δίπλα από κάποια λίμνη ή βάλτο.

Πηγή: PNAS

Παρότι ο λόγος κατασκευής του είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχτεί, οι επιστήμονες εκτιμούν πως χρησίμευε ως κάποιου είδους «λωρίδα οδήγησης» για κυνηγούς ταράνδων.

«Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, τα ζώα ακολουθούν αυτές τις δομές, δεν προσπαθούν να πηδήξουν πάνω από αυτές», εξηγεί ο Γιάκομπ Γκέερσεν, από το Leibniz Institute for Baltic Sea Research στο Warnemünde – γερμανική πόλη-λιμάνι στις ακτές της Βαλτικής.

«Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουν μια τεχνητή στενωπό με κάποιον δεύτερο τοίχο ή με την όχθη της λίμνης», ώστε να παγιδεύουν τα ζώα, προσθέτει ο ίδιος.

Μια εναλλακτική χρήση του τείχους, σύμφωνα με τις εικασίες των επιστημόνων, ήταν να αναγκάζει τα ζώα να πέφτουν στη λίμνη, καθιστώντας τα ευκολότερη λεία για τους ανθρώπους που παραμόνευαν με δόρατα, τόξα και βέλη.

Ενα δεύτερο τείχος που εκτεινόταν παράλληλα με το Blinkerwall ενδέχεται να είναι θαμμένο στα ιζήματα του βυθού, γράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ανθρώπινο δημιούργημα;

Βάσει του μεγέθους και του σχήματος του τείχους των 971 μέτρων, ο Γκέερσεν και οι συνάδελφοί του θεωρούν πως είναι απίθανο να σχηματίστηκε μέσω φυσικής διαδικασίας – όπως από ένα τσουνάμι ή από τη μετακίνηση ενός παγετώνα.

Η κλίση του τείχους, μικρότερο σε ύψος του 1 μέτρου, αλλάζει όταν συναντά τους μεγαλύτερους ογκόλιθους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι σωροί των μικρότερων λίθων τοποθετήθηκαν σκόπιμα για λόγους σύνδεσης. Συνολικά, οι λίθινοι όγκοι του τείχους πιστεύεται ότι ζυγίζουν περισσότερο από 142 τόνους.

«Οι έρευνές μας δείχνουν ότι η φυσική δημιουργία του υποθαλάσσιου λίθινου τείχους ή η μεταγενέστερη κατασκευή του, για παράδειγμα με στόχο την τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων, δεν είναι πιθανές. Η μεθοδική διάταξη των πολλών μικρότερων λίθων που συνδέουν τους μεγάλους, μη μετακινούμενους, ογκόλιθους συνηγορεί κατά αυτού του σεναρίου» διευκρινίζει ο Γκέερσεν.

Αν το τείχος ήταν ένας αρχαίος κυνηγετικός δρόμος, πιθανότατα χτίστηκε πριν από τουλάχιστον 10.000 χρόνια και βυθίστηκε με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας πριν από περίπου 8.500 χρόνια.

«Αυτό καθιστά το Blinkerwall ένα από τα αρχαιότερα γνωστά πρότυπα κυνηγετικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και ενδεχομένως την αρχαιότερη ανθρώπινη μεγα-κατασκευή στην Ευρώπη», σημειώνουν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους.

Πηγή: Guardian/CNN