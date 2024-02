Ζελένσκι: Η αμερικανική βοήθεια φέρνει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε την έγκριση από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών του νομοσχεδίου που προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

«Για εμάς στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη αμερικανική βοήθεια συμβάλλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία […] Η αμερικανική βοήθεια φέρνει μια δίκαιη ειρήνη πιο κοντά στην Ουκρανία και αποκαθιστά την παγκόσμια σταθερότητα, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ασφάλεια και ευημερία για όλους τους Αμερικανούς και όλο τον ελεύθερο κόσμο», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος Ζελένσκι.

