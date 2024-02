Αίγυπτος: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε καραμπόλα οχημάτων

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη στην Αίγυπτο, σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αλεξάνδρεια με το Κάιρο.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, εξαιτίας καραμπόλας οχημάτων στην περιοχή Αμρίγια, κοντά στην Αλεξάνδρεια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματος διεκόπη προσωρινά.

15 people were killed and 7 others were injured in a collision between a number of cars near the free zone of Amaria on the desert “Alexandria-Cairo” road, according to local newspapers #Rafah_under_attack #RafahUnderAttack #RafahMassacre pic.twitter.com/K3kPKeKM61

— Ɗɑɳisɦ (@highfromhighsea) February 13, 2024