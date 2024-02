Αυστραλία: Σφοδρή κακοκαιρία με έναν νεκρό, τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην ανατολική Αυστραλία, εξαιτίας της κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα Τετάρτη.

Η κακοκαιρία έπληξε την πολιτεία Βικτόρια χθες Τρίτη, με καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμων 150 και πλέον χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του καθώς, κατά τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από συντρίμμια που είχε παρασύρει ο άνεμος, ενώ οδηγούσε τρακτέρ, ανατολικά της Μελβούρνης, ανέφεραν οι Αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

