SpaceX: Αναβολή εκτόξευσης πυραύλου για τη Σελήνη λόγω τεχνικού θέματος

Η προγραμματισμένη εκτόξευση ενός ρομποτικού οχήματος για προσεδάφιση στη Σελήνη, που κατασκευάστηκε από την αεροδιαστημική εταιρεία Intuitive Machines με έδρα το Χιούστον, αναβλήθηκε λιγότερο από δύο ώρες πριν από την ώρα απογείωσης σήμερα Τετάρτη, για τουλάχιστον μία ημέρα, δήλωσε ο ανάδοχος εκτόξευσης SpaceX το βράδυ της Τρίτης.

Η SpaceX, η ιδιωτική εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Ελον Μασκ, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η ομάδα εκτόξευσης «σταματάει την αποψινή προσπάθεια» λόγω ακανόνιστων θερμοκρασιών μεθανίου πριν από τη φόρτωση.

Η ακριβής λειτουργία του μεθανίου και οι επιπτώσεις του για τη σωστή λειτουργία του πυραύλου Falcon 9 δεν αναφέρθηκαν αμέσως. Οι κινητήρες Merlin του πυραύλου λειτουργούν με κηροζίνη και υγρό οξυγόνο.

Η απόφαση να αναβληθεί η πτήση Intuitive Machines, η οποία είχε οριστεί για απογείωση στις 12.57 τοπική της Τετάρτης (06.57 ώρα Ελλάδος) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, ήρθε περίπου 75 λεπτά πριν από την ώρα εκτόξευσης.

Η SpaceX είπε ότι θα στοχεύσει στην επόμενη ευκαιρία εκτόξευσης για την αποστολή χωρίς πλήρωμα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη 1.05 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα).

