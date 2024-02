Ρωσία: Συνελήφθη Γερμανός που είχε στην κατοχή του ζελεδάκια με κάνναβη

Ενας Γερμανός συνελήφθη κατά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη επειδή είχε στην κατοχή του ζελεδάκια που περιείχαν κάνναβη, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική τελωνειακή υπηρεσία.

Ο 38χρονος έφθασε στην Αγία Πετρούπολη από την Κωνσταντινούπολη και κατά τον έλεγχο των αποσκευών του βρέθηκε να έχει ένα πακέτο «Fink Green Goldbears», στη συσκευασία των οποίων υπήρχε η εικόνα ενός φύλλου μαριχουάνας.

🇷🇺‼️ German Citizen Detained at Russian Airport for Cannabis Gummy Bears Possession.

A 38-year-old German national was apprehended at St. Petersburg International Airport after Russian customs authorities discovered a plastic bag labeled “Fink Green Goldbears” in his luggage,… pic.twitter.com/ZH0XOv1tSZ

— TabZ (@TabZLIVE) February 13, 2024