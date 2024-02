Ινδία: Δεύτερη ημέρα συγκρούσεων με αγρότες που κατευθύνονται στο Νέο Δελχί (βίντεο)

Ινδοί αγρότες που προσπαθούν να φτάσουν στην πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, συγκρούστηκαν για δεύτερη ημέρα σήμερα με τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες χρησιμοποίησαν drones για να ρίξουν δακρυγόνα, σύμφωνα με εικόνες τηλεοπτικών δικτύων.

Εκατοντάδες αγρότες, που ταξιδεύουν με φορτηγά και αυτοκίνητα γεμάτα τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα και άλλες προμήθειες, άρχισαν να κατευθύνονται στο Νέο Δελχί χθες Τρίτη το πρωί, αφού οι συνομιλίες μεταξύ των συνδικάτων τους και της κυβέρνησης της Ινδίας απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής για την πώληση των προϊόντων τους.

Οι διαδηλωτές έχουν σταματήσει στο Σάμπχου, που χωρίζει τα κρατίδια Πουντζάμπ και Χαριάνα, από όπου κατάγονται οι περισσότεροι αγρότες, σχεδόν 200 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό τους.

«Θέλουμε ο πρωθυπουργός να βγει μπροστά και να μιλήσει στους αγρότες», δήλωσε ο Σαρουάν Σινγκ Πάντχερ γενικός γραμματέας της επιτροπής αγροτών του κρατιδίου Πουντζάμπ δήλωσε στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ζήτησε από τους αγρότες να συζητήσουν το θέμα. «Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες να μιλήσουμε με τα συνδικάτα των αγροτών με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Αρζούν Μούντα σήμερα.

Το 2020 δεκάδες χιλιάδες Ινδοί αγρότες είχαν κατασκηνώσει στις εισόδους του Νέου Δελχί διαμαρτυρόμενοι για την αγροτική μεταρρύθμιση που προωθούσε η Μόντι.

Η διαμαρτυρία τους διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, ως το φθινόπωρο του 2021, ενώ στη διάρκεια διαδηλώσεων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 700 άνθρωποι. Στις 26 Ιανουαρίου 2021, την Ημέρα της Δημοκρατίας, οι αγρότες έσπασαν τα οδοφράγματα της αστυνομίας και εισήλθαν στο Νέο Δελχί.

Police in India have fired tear gas at protesting farmers on the Haryana-Punjab state border. The farmers have organised a march to the capital New Delhi to demand greater government support and guaranteed prices for their produce ⤵️ pic.twitter.com/nJ2GvnAGgn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 14, 2024