Κάνσας: Τραγωδία στη φιέστα για το Super Bowl – Σκηνές χάους και μία νεκρή μετά από πυροβολισμούς

Σε τραγωδία μετατράπηκε η πανηγυρική παρέλαση στο Κάνσας για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl.

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα συνολικά 22 άνθρωποι να τραυματιστούν από τα πυρά, εκ των οποίων μία γυναίκα θανάσιμα.

WATCH: Moment gunfire erupts at the Super Bowl parade in Kansas City. Reports of multiple victims pic.twitter.com/5nU9V9C0Ou

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο σημείο αμέσως μόλις ακούστηκαν τα πυρά, με ανθρώπους να τρέχουν αλλόφρονες για να καλυφθούν και άλλους να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες πάνω στην άσφαλτο.

Newly released footage captures the terrifying moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. Shockingly, at least 22 people have been shot. 😢 #KansasCity #SuperBowlRally #KansasCityStrong #SuperBowl #SuperBowlMassacre # pic.twitter.com/dpJQW7bQGJ

Σε ένα από τα βίντεο που διακινήθηκαν μέσω social media, φίλαθλοι των Κάνσας Σίτι φέρεται να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν έναν από τους υπόπτους. Σύμφωνα με το NBC, μετά τη σύλληψή του, οι Αρχές βρήκαν όπλο στο σημείο.

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.

The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.

Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.

A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9

