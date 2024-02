Αναζητώντας αυτόχειρες στον Τάμεση – Οι «τραυματικές εμπειρίες» των δυτών της αστυνομίας

Η Τζιλ Γουίλιαμς, πρώην δύτρια της βρετανικής αστυνομίας, κάθε άλλο παρά ζηλεύει τους συναδέλφους της που σήμερα αναζητούν τον 35χρονο Αμπντούλ Εζεντί στα θολά νερά του Τάμεση.

Ο Εζεντί κατέφυγε στον Τάμεση στις 31 Ιανουαρίου, λίγο αφότου εκτόξευσε οξύ κατά της πρώην συντρόφου του, τραυματίζοντας και τις δύο κόρες του, ηλικίας τριών και οκτώ ετών.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για τον Εζεντί, οι δύτες της βρετανικής αστυνομίας εντόπισαν, σε διάστημα 25 λεπτών, δύο άλλα πτώματα – τα οποία δεν συνδέονται με την υπόθεση.

Ο Εζεντί πιστεύεται πως είναι νεκρός και η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτιμά πως ίσως χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να εντοπίσουν τη σορό του – αν καταφέρουν, βεβαίως, ποτέ να την εντοπίσουν.

BREAKING: Police searching for the Clapham chemical attack suspect Abdul Ezedi say “death is the most probable outcome”, as they search the River Thames for a body. https://t.co/AqQQUZ6lXr

«Πάντα υπήρχε μια τεράστια αίσθηση ανακούφισης» όταν έβρισκε ένα πτώμα, παραδέχεται η Γουίλιαμς. Ωστόσο, στα 23 χρόνια που βρισκόταν στην αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς της παρέμεναν οι ατελείωτες, κοπιώδεις αναζητήσεις στα βουρκώδη, κρύα νερά του Τάμεση με το μακάβριο καθήκον να εντοπίσει κάποιο ανθρώπινο μέλος ή σώμα.

Κατά τη θητεία της, ήταν σύνηθες να βουτούν στο ποτάμι-έμβλημα της βρετανικής πρωτεύουσας αμέσως μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, μια περίοδο με μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών, και να εντοπίζουν τους αγνοουμένους μήνες μετά. «Είναι σοκαριστικό, αλλά όχι ασυνήθιστο», παραδέχεται.

Σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή, για τα έτη από 2015 έως 2022 καταγράφηκαν από 27 έως 37 άνθρωποι ετησίως που έχασαν τη ζωή τους στα νερά του Τάμεση, το 90% εκ των οποίων ήταν αυτόχειρες.

Κάποιοι –λίγοι– θάνατοι οφείλονται σε πνιγμό από ατύχημα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των νεκρών αναγνωρίζονται και ταυτοποιούνται – από το αρχείο αγνοουμένων και μέσω DNA, οδοντοστοιχιών ή δαχτυλικών αποτυπωμάτων.

Σπανιότερα εντοπίζονται στα νερά θύματα ανθρωποκτονιών – όπως το πτώμα ενός μικρού αγοριού, του «Aνταμ» όπως το είχε ονομάσει η αστυνομία, που βρέθηκε το 2001, αλλά ποτέ δεν ταυτοποιήθηκε. Πιστεύεται πως ήταν θύμα τράφικινγκ από τη Νιγηρία που δολοφονήθηκε πιθανότατα σε κάποια τελετουργία.

Για όσους ανασύρουν τα πτώματα μπορεί να είναι «τραυματικό», λέει ο πρώην ντετέκτιβ της Met, Νικ Aλντγουορθ.

«Eχω ανασύρει αρκετά στην καριέρα μου και κάποια από αυτά βρίσκονταν σε φρικτή κατάσταση σήψης. Αυτό από μόνο του είναι τραυματικό και σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα ακόμα και σωματικά», παραδέχεται ο ίδιος.

«Κάθε άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά αντιδρά διαφορετικά. Κάποιοι είναι ρεαλιστές και το αντιμετωπίζουν με επαγγελματισμό, άλλοι το βρίσκουν εξαιρετικά επώδυνο», λέει.

Η Γουίλιαμς από την πλευρά της ομολογεί πως ποτέ δεν το βρήκε δύσκολο, αποδίδοντας την «κατάκτηση» αυτή στην ψυχολογική στήριξη από τους ανθρώπους της ομάδας της.

«Το έκανα για πάρα πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν είχα εφιάλτες. Γνωρίζω αστυνομικούς δύτες που είχαν προβλήματα και χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την υπηρεσία» προσθέτει.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύτες που αναζητούν τον Εζεντί, ο Aλντγουορθ περιγράφει τον Τάμεση ως «τρομακτικά εχθρικό περιβάλλον, διαρκώς σε κίνηση».

‘At some point, the body is likely to rise due to natural decomposition’.

Nick Aldworth, former detective superintendent at the Met Police, explains what the underwater search for the body of chemical attack suspect Abdul Ezedi involves. https://t.co/jPCK2bEG4x pic.twitter.com/LqwuQ73mjB

— Sky News (@SkyNews) February 10, 2024