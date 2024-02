Ισραήλ: Οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως οι ειδικές δυνάμεις του εισέβαλαν στο ήδη υπό πολιορκία νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς.

Όπως ανακοίνωθηκε, διεξάγουν «επιχείρηση ακριβείας και περιορισμένης έκτασης» στο νοσοκομείο όπου, όπως υποστηρίζουν κρύβονται εξτρεμιστές της Χαμάς. Επιπλέον, το Ισραήλ ισχυρίζεται πως διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» πως εντός του νοσοκομείου βρίσκονται κρυμμένοι ισραηλινοί όμηροι.

«Διεξάγουμε ακριβείς επιχειρήσεις διάσωσης -όπως και στο παρελθόν- όπου οι πληροφορίες μας υποδεικνύουν ότι μπορεί να βρίσκονται όμηροι» ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

We have credible intelligence that Hamas held hostages in Nasser Hospital.

“Since the Hamas massacre of October 7, the IDF has been operating to fulfill its mission of dismantling Hamas and bringing our hostages home.” pic.twitter.com/5gzcbH6Vzc

— Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2024