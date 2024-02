Ισραήλ: Δυσαρέσκεια για αξιωματούχο του ΟΗΕ – Δήλωσε ότι η Χαμάς «είναι πολιτικό κίνημα»

Αντιδράσεις προκάλεσε στο Ισραήλ αναφορά του επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η Χαμάς «δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά πολιτικό κίνημα».

«Ντροπή του», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραελ Κατς, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτησή του με στιγμιότυπο από τη συνέντευξη του Γκρίφιθς στο βρετανικό Sky News. Ο Κατς χαρακτήρισε δε τη Χαμάς μια «ναζιστική οργάνωση».

The @UNReliefChief denies that the Nazi organization Hamas is a terrorist organization and calls it a “political movement”. Shame on him. pic.twitter.com/piK1paMiRK

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 15, 2024