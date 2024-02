Εργα τέχνης του Τζεφ Κουνς καθ’ οδόν για τη Σελήνη

Στο διάστημα με προορισμό τη Σελήνη οδεύουν έργα τέχνης του Αμερικανού Τζεφ Κουνς, που παρακολούθησε με συγκίνηση την εκτόξευση του πυραύλου της Space X, ο οποίος μεταφέρει 125 μικροσκοπικά γλυπτά του.

Η πρωτοβουλία, η οποία είναι γνωστή ως «The Moon Phases Project», με επίκεντρο μια συλλογή από NFTs, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι έργα τέχνης θα ταξίδευαν στο φεγγάρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ενώ τα NFTs θα ήταν διαθέσιμα μέσω του Pace Verso, της πλατφόρμας NFT της Pace Gallery.

Υστερα από αρκετές αλλαγές στον προγραμματισμό, τα γλυπτά του Κουνς εκτοξεύτηκαν στις 14 Φεβρουαρίου, με καθυστέρηση» καθώς οι επιστήμονες διαπίστωσαν ένα τεχνικό πρόβλημα στον πύραυλο, σύμφωνα με τους New York Times.

«Το σκάφος προσσελήνωσης θα μεταφέρει τα 125 μικροσκοπικά γλυπτά του Κουνς, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια φάση της Σελήνης και συνδέεται με ανθρώπους από διάφορους τομείς και χρονικές περιόδους που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του ανθρώπου στη Γη, όπως ο Μότσαρτ, ο Γαλιλαίος, η Κλεοπάτρα και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα γλυπτά βρίσκονται πάνω στον πύραυλο της Space X, σε ένα σκάφος προσσελήνωσης γνωστό ως Nova C (Οδυσσέας). Σε ανάρτησή του στο Χ, στις 13 Φεβρουαρίου, ο Κουνς έγραψε ότι νιώθει τιμή για το γεγονός πως ένα δικό του έργο τέχνης έλαβε άδεια να ταξιδέψει ως το διάστημα.

Just a couple hours away from the launch at 1AM EST Feb 14 of my artworks Moon Phases on Intuitive Machines’ IM-1 mission. The images capture the Nova-C lunar lander being encapsulated on SpaceX’s Falcon 9 rocket. I am honored to have the first authorized artwork on the Moon. pic.twitter.com/RpuSjbr7de

— Jeff Koons (@JeffKoons) February 13, 2024