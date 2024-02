Ο Αλεξέι Ναβάλνι είναι νεκρός, επιβεβαίωσε επισήμως η εκπρόσωπός του, Κίρα Γιάρμις σήμερα, επικαλούμενη την επίσημη ενημέρωση των αρχών προς τη μητέρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, Λιουντμίλα Ναβάλναγια.

Όπως έγραψε η Γιάρμις στο Χ, ζητήθηκε από τις αρμόδιες αρχές να δοθεί άμεσα η σορός του νεκρού που «δολοφονήθηκε» στην οικογένειά του.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.

An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…

