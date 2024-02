Περού: Μυστικός αστυνομικός, μεταμφιεσμένος σε… αρκουδάκι, συλλαμβάνει έμπορο ναρκωτικών

Θα μπορούσε, κάλλιστα, να είναι σκηνή από χολιγουντιανή περιπέτεια: Ένας μυστικός αστυνομικός, ο οποίος έχει φορέσει μια ολόσωμη στολή αρκούδου σαν να είναι απόκριες, παρουσιάζεται κάτω από το σπίτι μιας γυναίκας, κρατώντας σοκολατάκια και ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Το ημερολόγιο δείχνει 13 Φεβρουαρίου. Σε λίγες ώρες θα είναι, με άλλα λόγια, του Αγίου Βαλεντίνου, πράγμα που κάνει την κίνηση του αστυνομικού να βγάζει νόημα ή τουλάχιστον να μην γεννά υποψίες.

Η γυναίκα «προς τιμήν» της οποίας εκείνος μεταμφιέστηκε, τον βλέπει και βγαίνει έξω για να τον συναντήσει, κατεβαίνοντας την εξωτερική σκάλα από την πόρτα της οικίας της στον δρόμο.

Όταν όμως πατά στην άσφαλτο, εκείνη συλλαμβάνεται, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί αστυνομική έφοδος στην οικία της όπου εντοπίζονται σακούλες γεμάτες ναρκωτικά.

Move over James Bond, an undercover cop in a teddy bear costume in Peru took on suspected drug dealers with just their furry charm: pic.twitter.com/tlPdzdwdRG

