Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μπάιντεν, με το βλέμμα στο Κογκρέσο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Μπάιντεν την ελπίδα το αμερικανικό Κογκρέσο να λάβει μια «σοφή απόφαση» για την έγκριση του νέου πακέτου βοήθειας προς το Κίεβο.

While in Munich, I had a call with @POTUS Joe Biden.

We discussed the current frontline situation. I am grateful to have President Biden’s full support. I also believe that the US Congress will make a wise decision.

Supporting Ukraine means supporting democracy and freedom.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024