Αλεξέι Ναβάλνι: Πληροφορίες πως εντοπίστηκε η σορός του – «Σε νεκροτομείο της Αρκτικής, γεμάτη μώλωπες»

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, η σορός του φέρεται να εντοπίστηκε και, σύμφωνα με μαρτυρία γεμάτη μώλωπες, σε νεκροτομείο της Αρκτικής.

Σύμφωνα με Ρώσο τραυματιοφορέα που μίλησε στην ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe, η σορός που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης Σάλεχαρντ, έφερε μώλωπες ιδίως στην περιοχή του κρανίου και του θώρακα.

«Τέτοιου είδους τραύματα, όπως τα περιγράφουν εκείνοι που τα είδαν, εμφανίζονται από επιληπτικές κρίσεις» δήλωσε σε καθεστώς ανωνυμίας μέλος του παραϊατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.

«Όταν άτομο έχει σπασμούς, προσπαθούν να το συγκρατήσουν και έτσι προκαλούνται μώλωπες. Είπαν επίσης ότι είχε επίσης μια μελανιά στο στήθος του. Προφανώς, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν και πέθανε, πιθανότατα από καρδιακή ανακοπή» σημειώνει το ίδιο άτομο.

Υπάλληλοι της σωφρονιστικής αποικίας όπου ο Ναβάλνι εξέτιε την ποινή των 19 χρόνων, δήλωσαν πως ο 47χρονος αντιπολιτευόμενος πέθανε την Παρασκευή μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ενός σύντομου περιπάτου στο ΙΚ-3, μια από τις σκληρότερες φυλακές της ρωσικής Αρκτικής. Απέδωσαν δε, τον θάνατό του σε «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου».

❗ A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.

