Μεντβέντεφ: Απειλεί ξανά τη Δύση με ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο

Γνωστός για τις συχνές εμπρηστικές και απειλητικές του δηλώσεις, ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, απείλησε για ακόμη μια φορά τη Δύση με έναν ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο αν η Ρωσία ωθηθεί πίσω στα σύνορά της του 1991.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ επανέλαβε τη γνωστή του θέση ότι «οι πυρηνικές δυνάμεις δεν χάνουν ποτέ ένα πόλεμο» εφόσον υπερασπίζονται την πατρίδα τους.

Αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό σενάριο ότι στην περίπτωση νίκης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Κατά την κρίση Μεντβέντεφ, η επιστροφή της Ουκρανίας στα παλιά της σύνορα θα έρχονταν σε αντίθεση με το ρωσικό Σύνταγμα, ειδικά καθώς τα κατακτημένα από την Ρωσία εδάφη στην ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία είχαν ήδη προσαρτηθεί ως αναπόσπαστα μέρη της Ρωσίας.

Former Russian president Dmitry Medvedev has once again threatened the West with an all-out nuclear war if Russia is pushed back to its 1991 borders.https://t.co/M2vszvqlge

— dpa news agency (@dpa_intl) February 18, 2024