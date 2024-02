Τουρκία – Αλβανία: Ο Εντι Ράμα στην Αγκυρα

Επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αγκυρα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

President @RTErdogan welcomed Prime Minister Edi Rama of the Republic of Albania, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/vIuCQxFor1

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 20, 2024