Η Ε.Ε. ενέκρινε το 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. «Πράσινο φως» στο 13ο «πακέτο» κυρώσεων έδωσαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Coreper) λίγο πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Το νέο «πακέτο» κυρώσεων περιλαμβάνει μέτρα κατά εταιρειών από τρίτες χώρες που διαπιστώνεται πως συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ειδικότερα της απαγόρευσης πώλησης προϊόντων διπλής (στρατιωτικής και μη στρατιωτικής) χρήσης, σύμφωνα με πληροφορίες.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia’s aggression against Ukraine.

This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 21, 2024