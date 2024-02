ΗΠΑ – Κίνα: «Πόλεμος» για τους γερανούς στα λιμάνια

«Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια κατασκευή γερανών», σύμφωνα με όσα γράφει η Wall Street Journal. Κι αυτό, με στόχο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες όσων υποστηρίζουν ότι «η τοποθέτηση στα αμερικανικά λιμάνια γερανών με προηγμένο λογισμικό που κατασκευάζονται στην Κίνα θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ».

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοινώνει μια σειρά από ενέργειες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των λιμένων στις ΗΠΑ», σημειώνει σε δικό του δημοσίευμα το δίκτυο CNBC.

Κεντρική θέση στους προβληματισμούς της αμερικανικής ηγεσίας κατέχει ο εξοπλισμός που μετακινεί εμπορευματοκιβώτια και πιο συγκεκριμένα οι ship to shore (STS) γερανοί εκφόρτωσης που ξεφορτώνουν τα κοντέινερ από τα πλοία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά μίντια, περίπου το 80% των γερανών που υπάρχουν σήμερα στα λιμάνια των ΗΠΑ έχει κατασκευαστεί στην Κίνα, από εταιρείες όπως η κινεζική Shanghai Zhenhua Heavy Industries – ZPMC, και λειτουργεί με κινεζικό λογισμικό.

Πολλοί από αυτούς τους γερανούς (περισσότεροι από 200) φέρουν, μάλιστα, προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρες που δύνανται να παρακολουθούν πληροφορίες σχετικές με τα εμπορευματοκιβώτια. Ειδικά αυτοί οι προηγμένης τεχνολογίας γερανοί εκτιμάται ότι θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να λειτουργήσουν ακόμη και ως μέσα παρακολούθησης ή κατασκοπείας εγείροντας κινδύνους εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι το Πεκίνο από την πλευρά του, απορρίπτει αυτές τις αμερικανικές ανησυχίες ως «παρανοϊκές».

Πέρα από την Κίνα, ως χώρες προέλευσης γερανών ξεχωρίζουν επίσης η Ιαπωνία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Γερμανία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε φέρει στο παρελθόν προς ψήφιση νομοθεσία για την ασφάλεια των γερανών στα αμερικανικά λιμάνια, για παράδειγμα το 2023 (βλ. Port Crane Security and Inspection Act). Αυτή η νομοθεσία θα περιόριζε τη χρήση γερανών από το εξωτερικό και θα καθιστούσε αυστηρότερο το πλαίσιο ελέγχου για όσους λειτουργούν στις ΗΠΑ.

Η Αμερικανική Ενωση Λιμενικών Αρχών (American Association of Port Authorities) έχει, επίσης, δώσει βάρος σε αυτό το μέτωπο ήδη από το 2022 (μέσα από εκθέσεις/πρωτοβουλίες όπως ήταν η «Made and Moved in America: Cranes and U.S. Port Equipment Port Equipment Reshoring Initiative»), ενώ και η αρμόδια διοίκηση εντός του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών (Department of Transportation Maritime Administration) έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή κυβερνοεπιθέσεων στα αμερικανικά λιμάνια.

Με πληροφορίες από CNBC, the Wall Street Journal