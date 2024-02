Συνάντηση Λαβρόφ – Φιντάν στο περιθώριο της G20 στη Βραζιλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, συζήτησαν σήμερα «τη φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» και τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για το θέμα αυτό στη σύνοδο της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs of Russia, in Rio de Janeiro.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/03WMelmYMp

— Turkish MFA (@MFATurkiye) February 22, 2024