Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν συνάντησε τη σύζυγο και την κόρη του Ναβάλνι

Συνάντηση με τη σύζυγο και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποίησε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος «να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια» για τον θάνατο του επικριτή του Κρεμλίνου στη φυλακή, την προηγούμενη εβδομάδα.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny’s loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey’s legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024