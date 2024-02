NASA: Επιτυχής η πρώτη αμερικανική προσσελήνωση μετά από μισό αιώνα

Το διαστημόπλοιο, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Intuitive Machines, με έδρα το Τέξας, προσσεληνώθηκε κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης χθες Πέμπτη, πραγματοποιώντας την πρώτη αμερικανική προσεδάφιση στη σεληνιακή επιφάνεια για περισσότερο από μισό αιώνα και την πρώτη που επιτεύχθηκε ποτέ από τον ιδιωτικό τομέα.

Η NASA, με πολλά ερευνητικά όργανα στο όχημα, χαιρέτισε την προσσελήνωση ως σημαντικό επίτευγμα στον στόχο της να στείλει μια ομάδα εμπορικών διαστημικών σκαφών σε αποστολές επιστημονικής ανίχνευσης στη Σελήνη πριν από μια προγραμματισμένη επιστροφή αστροναυτών εκεί αργότερα αυτή τη δεκαετία.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.

This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi

