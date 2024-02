Η πτυχή της προσωπικότητας του Μέσι που εξόργισε την Κίνα

Μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του εμφάνισε αυτόν τον μήνα ο Λιονέλ Μέσι, ο κορυφαίος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κίνας και τη ματαίωση δύο φιλικών αγώνων που επρόκειτο να δώσει η εθνική Αργεντινής επί κινεζικού εδάφους τον επόμενο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της ομάδας της Αργεντινού σούπερ σταρ, της Ιντερ Μαϊάμι που ανήκει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το νέο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ που μόλις ξεκίνησε, η ομάδα της Φλόριντα πέρασε στις 4 Φεβρουαρίου, όπως προγραμματιζόταν, και από το Χονγκ Κονγκ, την περιοχή της Κίνας που έχει ειδικό καθεστώς και παραμένει δυτικότροπη στην νοοτροπία των κατοίκων δυόμιση δεκαετίες μετά την αποχώρηση των Βρετανών που τη διοικούσαν.

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το καλοκαίρι του 2019, η τοπική κυβέρνηση που ελέγχεται πλήρως από το Πεκίνο, έχει αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας επικαλούμενη τη δράση ξένων δυνάμεων που σκοπό έχουν την αποσταθεροποίηση της Κίνας. Ο τοπικός πληθυσμός, που είχε μάθει να ζει αλλιώς ως βρετανική αποικία αντιδρά, ενώ πολλοί κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ έχουν καταφύγει στο εξωτερικό.

Ωστόσο η πρόσκληση στον Μέσι και την ομάδα του ήταν σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη για τους παθιασμένους με το ποδόσφαιρο κατοίκους – πάθος που μοιράζονται και οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Κίνας. Περίπου 40.000 έσπευσαν και πήραν τα πανάκριβα εισιτήρια για τον φιλικό αγώνα που θα έδινε η Ιντερ Μαϊάμι με μια μικτή του Χονγκ Κονγκ στις αρχές του μηνός, αλλά… έμειναν με την όρεξη, καθώς ο 36χρονος Μέσι δεν αγωνίστηκε καθόλου στο παιχνίδι αυτό.

Οι φίλαθλοι δεν δίστασαν να αποδοκιμάσουν έντονα τον Μέσι που έμεινε για όλο το ματς στον πάγκο, όπως και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Σημειώνεται ότι από τον αγώνα απείχε και το έτερο πολύ μεγάλο όνομα της Ιντερ Μαϊάμι, ο Λουίς Σουάρες – ο Ουρουγουανός στράικερ έμεινε και εκείνος στον πάγκο, με τον προπονητή, τον Αργεντινό Τάτα Μαρτίνο να λέει ότι η απόφαση να μην παίξουν ο Μέσι και ο Σουάρες ελήφθη σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο.

Ο Μέσι έσπευσε κι εκείνος να δηλώσει ότι έμεινε εκτός αγώνος για ιατρικούς λόγους.

Οι Κινέζοι ένιωσαν θιγμένοι και αδικημένοι από τη μη συμμετοχή του Μέσι, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αθέτηση του συμβολαίου για το φιλικό (μολονότι δεν υπήρχε ρήτρα ότι ο Μέσι έπρεπε να παίξει ακόμη και… τραυματισμένος) και εξαγριώθηκαν περαιτέρω όταν ο Μέσι, αλλά και ο Σουάρες, έπαιξαν κανονικά στο επόμενο φιλικό της Ιντερ Μαϊάμι μερικές ημέρες αργότερα στην Ιαπωνία.

Επιπλέον δεν λειτούργησε καθόλου υπέρ της δημοτικότητας του Μέσι στην ηπειρωτική Κίνα (αλλά όχι στο Χονγκ Κονγκ) ότι στη δήλωσή του, με την οποία έλεγε ότι έμεινε εκτός αγώνα λόγω τραυματισμού, χρησιμοποίησε παρατακτικά τις λέξεις «Κίνα» και «Χονγκ Κονγκ», πράγμα που για τα κινεζικά μάτια συνιστά ασέβεια. Οι Κινέζοι απαιτούσαν τη συγγνώμη του Αργεντίνου σταρ, που όμως δεν ήρθε ποτέ.

Η δε οργή των φιλάθλων στο Χονγκ Κονγκ ήταν τέτοια ώστε οι διοργανωτές υποχρεώθηκαν να ανακοινώσουν την επιστροφή του 50% της τιμής των πανάκριβων εισιτηρίων του φιλικού στους φιλάθλους.

Ο Μέσι επέλεξε να μην κάνει την παραμικρή πολιτική δήλωση, τονίζοντας αντιθέτως, πρώτα σε νέα προφορική του δήλωση από την Ιαπωνία και μετά σε βίντεο που αναρτήθηκε αυτή την εβδομάδα, ότι σέβεται και αγαπά τον λαό της Κίνας, στηρίζει την Κίνα σε κάθε περίπτωση και απλώς δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στο Χονγκ Κονγκ.

«Η αλήθεια ήταν ότι δεν μπορούσα να παίξω», δήλωσε στο βίντεο που αναρτήθηκε με υποτίτλους στα κινεζικά και τα αγγλικά.

Εκείνο όμως που έπεισε τους Κινέζους ότι η στάση του Μέσι είχε πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή να δείξει την αντίθεσή του με το καθεστώς στο Χονγκ Κονγκ, ήταν βίντεο των ίδιων των φιλάθλων που βρίσκονταν στον αγώνα εκείνο και δείχνει ξεκάθαρα τον Μέσι να αποφεύγει να έχει χειραψία με τον ηγεμόνα της πάλαι ποτέ βρετανικής αποικίας, τον Τζον Λι, που κατηγορείται από τα δυτικά ΜΜΕ για την επιβολή αυταρχικού καθεστώτος και το κυνήγι αντικαθεστωτικών στο Χονγκ Κονγκ.

Το χειρότερο για την ηγεσία της πυκνοκατοικημένης πόλης είναι ότι είχε χρησιμοποιήσει την παρουσία του Μέσι για να προωθήσει μια θετική εικόνα του Χονγκ Κονγκ διεθνώς, ύστερα από την απομόνωση που είχε υποστεί όλη η Κίνα λόγω της πανδημίας.

Η αντίδραση εκ μέρους της Κίνας ήταν εντονότατη. Η κινεζική ποδοσφαιρική ομοσπονδία διέκοψε τη συνεργασία της με εκείνη της Αργεντινής και αφαίρεσε από την ιστοσελίδα της οτιδήποτε σχετιζόταν με τον Λιονέλ Μέσι.

Μερικές μέρες αργότερα ανακοινώθηκε και η ματαίωση των φιλικών αγώνων της εθνικής Αργεντινής που προγραμματίζονταν για τον Μάρτιο στην Κίνα με αντιπάλους τη Νιγηρία και την Ακτή Ελεφαντοστού, μολονότι η εθνική Αργεντινής δεν έχει καμία σχέση με την Ιντερ Μαϊάμι!

Hong Kong people hate Messi, Inter-Miami, and the black hand behind them, for the deliberate and calculated snub to Hong Kong.https://t.co/jMALNyGASt

— Regina Ip Lau Suk Yee (@ReginaIplau) February 7, 2024