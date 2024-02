Φον ντερ Λάιεν: Εβδομη επίσκεψη στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή βοήθεια

Στο Κίεβο έφτασε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτή είναι η έβδομη φορά που μεταβαίνει στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

«Η επίσκεψή μου στο Κίεβο σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ερχομαι για να γιορτάσω την εξαιρετική αντίσταση του γενναίου ουκρανικού λαού», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.

And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.

More than ever, we stand firmly by Ukraine.

Financially, economically, militarily, morally.

Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh

