Ουκρανία: Στο Κίεβο τέσσερις δυτικοί ηγέτες κατά τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή

Τέσσερις δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έφτασαν σήμερα στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία κατά τη δεύτερη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο ταξίδεψαν μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας με τρένο από τη γειτονική Πολωνία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

«Η επίσκεψή μου στο Κίεβο σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ερχομαι για να γιορτάσω την εξαιρετική αντίσταση του γενναίου ουκρανικού λαού», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

