Ουκρανία: Ενας σωρός κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή στην Βαρσοβία

Διαδηλωτές έριξαν κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή στην Πολωνία κατά την δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία, κρατώντας ουκρανικές και πολωνικές, σημαίες φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ρώσοι να καείτε στην κόλαση».

Οι διαδηλωτές έριξαν έναν σωρό από κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή στα περίχωρα της πολωνικής πρωτεύουσας και στην κορυφή κάρφωσαν μία σημαία με το Ζ, σύμβολο του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, και μία επιγραφή: Ρωσία=Σκ…! Δεν σας θέλουμε στην ΕΕ! Δρόμο!».

«Θέλαμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις πολωνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι ώρα να διώξουμε τους ρώσους διπλωμάτες από την χώρα μας» ,εξήγησε ένας από τους διαδηλωτές.

Αντίθετα με τις χώρες της Βαλτικής, που έχουν απελάσει τους ρώσους πρεσβευτές, η Πολωνία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής τέτοιο μέτρο, αν και έχει απελάσει διπλωμάτες.

A rally in support of Ukraine is taking place in Warsaw near the Russian embassy pic.twitter.com/XFfkAHD3uS

— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2024