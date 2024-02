Ινδία: Εμπορική αμαξοστοιχία με 53 βαγόνια διήνυσε 70 χλμ χωρίς μηχανοδηγό

Οι Σιδηρόδρομοι της Ινδίας διέταξαν έρευνα μετά από ένα πρωτόγνωρο συμβάν, κατά το οποίο εμπορικό τρένο διήνυσε πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς μηχανοδηγό.

Βίντεο που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία να περνά από πολλούς σταθμούς με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με αναφορές, το τρένο διήνυσε μια απόσταση άνω των 70 χιλιομέτρων, από το Κατούα στο Τζαμού και Κασμίρ στο Χοσιαρπούρ της Πουντζάμπ, χωρίς μηχανοδηγό.

Όπως γνωστοποίησαν οι υπεύθυνοι των σιδηροδρόμων, το τρένο ακινητοποιήθηκε χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

A goods train ran 78 KM without a driver from Kathua in Jammu and Kashmir. In Hoshiarpur, Punjab, it was stopped by installing wooden stoppers.

