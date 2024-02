Πακιστάν: Παραλίγο να λιντσάρουν γυναίκα κατηγορώντας τη για… «βλάσφημο φόρεμα»

Οργισμένο πλήθος στο Πακιστάν επιτέθηκε σε γυναίκα, πιστεύοντας πως πάνω στο φόρεμά της είχε τυπωμένα εδάφια από το Κοράνι και καταγγέλλοντάς τη για βλασφημία.

Η γυναίκα γλίτωσε από το λιντσάρισμα εκατοντάδων ανθρώπων, χάρη στην επέμβαση των αρχών που σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και την φυγάδευσαν σε ασφαλή περιοχή.

Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, πάνω στο φόρεμα ήταν τυπωμένη στα αραβικά η λέξη «Halwa» που σημαίνει… γλυκό.

Υπενθυμίζεται πως στο Πακιστάν η βλασφημία τιμωρείται με θάνατο και πολλοί είναι αυτοί που έχουν λιντσαριστεί έως θανάτου προτού οι υποθέσεις τους φτάσουν στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία ενημερώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής πως ένας όχλος είχε περικυκλώσει ένα εστιατόριο της Λαχόρης, όπου είχε βρει καταφύγιο η γυναίκα.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, οι εξοργισμένοι αριθμούσαν περί τα 300 άτομα.

Βίντεο που διακινήθηκαν μέσω των social media, εμφανίζουν μεταξύ άλλων τη γυναίκα σε μια γωνία του εστιατορίου, εμφανώς τρομοκρατημένη, να καλύπτει με τα χέρια της το πρόσωπό της.

In Pakistan a woman is surrounded by a mob who has Arabic script on her dress & accuse her of blasphemy. It says “happy life”.

Nevertheless, the police have to rescue her. pic.twitter.com/QHu4pNmhIl

— David Atherton (@DaveAtherton20) February 26, 2024